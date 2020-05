Conte, messaggio all’Italia sulla tenuta del Governo

Il premier Conte rassicura sulla tenuta del Governo e anche sui rapporti con gli alleati: “non ci saranno problemi”.

Il Presidente Giuseppe Conte è fermo nelle proprie convinzioni e rassicura in un colloquio con Repubblica: “Io non mollo. E il governo non è in pericolo”.

Anche con gli alleati, secondo il premier, “non ci saranno problemi” anche se Conte appare consapevole di quanto riportato dai media ovvero di liti e scontri tra le varie parti politiche ma assicura “non esistono. Credetemi”.