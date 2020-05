Curiosità su Corrado Guzzanti, chi è: dalla carriera alla vita privata

Tutto su Corrado Guzzanti, chi è: età, vita privata e carriera. Ecco una serie di curiosità interessanti sulla vita del comico

Corrado Guzzanti, classe 1965, è un talento del panorama artistico italiano. Attore, comico, sceneggiatore, cantante e scrittore. E’ un uomo di successo sia nel piccolo che nel grande schermo. Corrado è considerato un genio della comicità, ha portato in televisione una serie di imitazioni davvero indimenticabili: da Emilio Fede, Antonello Venditti, Gianfranco Funari, Walter Veltroni, Romano Prodi e tanti altri. Non solo personaggi famosi, ma anche personaggi inventati come il coatto Lorenzo, il santone Quelo, il poeta Brunello Robertetti. Ha pubblicato anche libri come Il libro de Kipli a Parola di Corrado.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Curiosità su Anna Foglietta, chi è: età, carriera e vita privata

Corrado Guzzanti, la vita privata

Da quanto sappiamo Corrado Guzzanti sembra impegnato, questo è quanto si apprende da un’intervista rilasciata dall’attore nel 2016. Ma non abbiamo altre notizie al riguardo. Per il momento non ha figli. E’ figlio del giornalista e politico Paolo Guzzanti e pronipote dell’ex ministro Elio Guzzanti. Ha due sorelle: Sabina e Caterina. Entrambe proprio come il fratello sono nel mondo della comicità. La popolarità è arrivata grazie al programma Avanzi condotto da Serena Dandini con cui instaura un rapporto stabile di collaborazione. Diversi i programmi a cui hanno lavorato insieme tra cui Tunnel, Pippo Chennedy Show e L’ottavo nano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Pippo Civati: età, carriera e vita privata del politico

Non sappiamo esattamente dove abiti l’attore, anche se sembra vivere a Roma. Una delle poche volte che ha parlato della sua casa è quando ha raccontato della truffa, spiegando che a causa del raggiro la sua unica abitazione era stata pignorata dalla banca. Chissà, magari in un futuro svelerà al pubblico qualche cosa in più della sua vita.