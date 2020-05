Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il proprio cordoglio per la morte del musicista Ezio Bosso

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato la morte di Ezio Bosso. “Sono rimasto molto colpito dalla prematura scomparsa del maestro Ezio Bosso – esclama –. Desidero ricordarne l’estro e la passione intensa che metteva nella musica, missione della sua vita, e la sua indomabile carica umana“.

Anche Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del direttore d’orchestra, compositore e pianista torinese. “Un uomo profondo e generoso, un artista esplosivo capace di trasmettere la gioia di suonare e la passione per la musica – ha dichiarato –. Sono molto addolorato per la scomparsa di Ezio Bosso – prosegue l’uomo –: è un triste giorno per la cultura italiana che perde un grande interprete e compositore, un uomo straordinario che ha fatto della sua vita un messaggio di speranza e di forza“.

Ezio Bosso, il cordoglio di Roberto Fico ed Elisabetta Casellati per la morte del musicista

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha scritto un post su Facebook citando una celebre frase di Bosso. “‘La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. La musica e’ come la vita, si può fare in un solo modo: insieme’. Addio al Maestro Ezio Bosso, ci mancherà“.

Mentre la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha dichiarato. “Ci lascia affranti la morte di Ezio Bosso che diresse senza pari l’orchestra complicatissima della sua esistenza – ha affermato –. Ci lascia il patrimonio di una sinfonia suonata con gli strumenti dell’umanita’, della poesia, della quotidiana invenzione della vita“.

Casellati quindi conclude. “Ai suoi familiari esprimo la mia vicinanza“.