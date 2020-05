La Slovenia ha annunciato la fine dell’epidemia di coronavirus. I dati molto incoraggianti hanno spinto il governo a lanciare questo annuncio, il primo nell’Unione Europea

Un po’ a sorpresa il governo della Slovenia annuncia la fine dell’epidemia di coronavirus nel Paese. È il primo Paese dell’Unione Europea a dare un annuncio del genere, tanto sperato e desiderato da tutti, nel mondo.

Una decisione presa in seguito ai dati confortanti degli ultimi giorni. Le autorità slovene hanno confermato, infatti, che nelle ultime settimane ci sono stata meno di sette nuovi casi di contagio. Così si dà il via libera ai viaggi e agli ingressi in Slovenia senza isolamento. Per tutti coloro che da altri Paesi membri dell’Ue non sarà più necessari l’isolamento per almeno sette giorni.

Slovenia, le regole in vigore per il contenimento

Un annuncio positivo quello fatto dalla Slovenia che presto tutti gli stati dell’Unione sperano di seguire. Anche qui nelle scorse settimane il lockdown è stato serrato. Sono rimasti aperti solo i negozi di alimentari, le farmacie, le stazioni di servizio, le banche, gli uffici postali e le edicole. Nonostante questo, fin da subito, lo Stato ha consigliato di usare, quando possibile, i servizi online.

Orari ridotti per gli alimentari che hanno abbassato le serrande alle 18 e sono rimasti chiusi la domenica. Alle persone più deboli e vulnerabili come anziani e donne in gravidanza è stata data la priorità. Regole stringenti non molto differenti da quelle vigenti in Italia.

Le cose in Slovenia sono iniziate a migliorare da fine aprile. Dal 30, infatti, ai cittadini è stato permesso di spostarsi fuori del proprio comune di residenza. In vigore anche i divieto di assembramento di persone in luoghi e aree pubbliche.

Da oggi tutto cambia e in certo senso si torna alla normalità. I cittadini sono stati scrupolosi ed i dati sono molto incoraggianti.