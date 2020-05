Italia, Anna Morici a soli 24 anni perde la vita nel sonno. Era incinta di tre mesi. Probabilmente ha avuto un malore. Ecco cosa è successo

Una morte nel sonno. Così all’improvviso. Un tragico evento nel casertano. Anna Morici lo scorso lunedì 11 maggio ha perso la vita mentre dormiva: aveva appena 24 anni ed era incinta di tre mesi. Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto sembra che la ragazza abbia avuto un malore nel sonno. Le forze dell’ordine e il magistrato di turno hanno disposto il sequestro della salma e l’autopsia per arrivare a capire la reale causa della morte della giovane e del bimbo che portava in grembo. Una disgrazia, un fatto drammatico, raccontano i media locali, avvenuto a Val d’Assano, nel comune di Rocchetta e Croce, in provincia di Caserta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tragedia al parco: bimbo di 5 anni raccoglie una pistola dal prato e uccide il fratello

Italia, la tragedia di Anna Morici

Una morte improvvisa. Un evento che lascia senza parole e senza fiato. Così il marito, la mattina dell’11 maggio, ha trovato la Anna cianotica e preoccupato ha chiamato subito il 118. Non c’è stato niente da fare, i medici al loro arrivo hanno ritrovato la ragazza morta nel letto. E’ molto probabile che Anna Morici sia morta nel sonno e il malore non le ha dato la possibilità di chiedere aiuto. Il suo corpo è ora all’istituto di medicina legale del Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Intanto si stano facendo altri accertamenti per capire se la ragazza soffrisse di qualche patologia pregressa che possa averla condotta al decesso. Prima del via libera per i funerali si dovranno portare a termine tutte le analisi sul suo corpo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Malato oncologico chiede di vedere il mare, l’ambulanza si ferma

Anna Morici era nata in Sicilia, si era da poco da poco trasferita in provincia di Caserta dove conviveva insieme al marito.