Uno splendore, una Justine Mattera mai vista così. La soubrette incanta tutti con una posa sensualissima a letto su Instagram.

Usa un approccio diverso Justine Mattera per far parlare di sé. La conduttrice televisiva italo statunitense, famosa per i suoi post a volte alquanto spinti, si traveste da angelo per dare la buonanotte ai suoi followers.

E questo la porta ad ottenere una pioggia di ‘mi piace’ e di commenti. Lei appare bellissima, con uno sguardo seducente al massimo. Una espressione ammaliante alla quale si aggiunge uno scorcio del suo petto che lascia intravedere quello che non si può mostrare direttamente. Stavolta è veramente bella ed incontestabile anche per gli haters che spesso bacchettano Justine Mattera di sfociare nella volgarità. La critica che più le viene rivolta deriva dal fatto di avere 48 anni. E di essere anche madre di famiglia.

Justine Mattera, un angelo che ammalia

“Ma alla tua età fai ancora queste cose?”. “Ma che esempio dai?” e tante altre critiche vengono mosse spesso a suo carico. Ma la Mattera non se ne cura. Anzi, sa bene che può permettersi di pubblicizzare la propria immagine facendo leva sulle sue qualità estetiche. Tra l’altro, anche nel pieno della quarantena, lei appare in splendida forma. Merito del costante esercizio fisico al quale l’ex moglie di Paolo Limiti si dedica da anni. Lei infatti pratica maratona e ciclismo a livello professionistico. Il dovere restare chiusa in casa non la porta però a restare inattiva.

Ed allora via con tanto sano sport tra le mura di casa. E la bellissima Justine è più sensuale che mai.