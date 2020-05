Laura Pausini, attraverso il suo profilo Instagram, oggi giovedì 14 maggio, ha postato una foto dove fa una simpatica confessione

Laura Pausini, usa spesso i social, sopratutto Instagram. La bella cantante romagnola, nata a Faenza e innamorata della sua Regione, oggi ha fatto una simpatica confessione con un post: Tra le cose per le quali vengo presa in giro da chi mi conosce, c’è quella di non aver mai bevuto superalcolici e non fare mai l’apertitivo…

Ognuno di noi è diverso dall’altro, per esempio io gli apertitivi li faccio alle 3 di pomeriggio… con le centrifughe!

E soprattutto li faccio solo quando sono con le mie amiche, che non vedo dal 5 marzo e mi mancano davvero tanto…

A voi cosa manca di più fare da quando siete in quarantena?

Il post di Laura Pausini tradotto in più lingue

Addirittura la cantautrice classe 1974 lo ha voluto tradurre come fa di solito in più lingue: Spagnolo: Entre las cosas por las que la gente que me conoce se burla de mí, una es que nunca he bebido alcohol ni tampoco he tomado un aperitivo…

Cada uno de nosotros es diferente del otro, por ejemplo yo tomo el aperitivo a las 15 h… con un licuado!

Y sobre todo solo lo tomo cuando estoy con mis amigas, que no veo desde el 5 de marzo, y las echo muchísimo de menos.

Y vosotros, ¿qué echáis de menos hacer en esta cuarentena?

Inglese: One of the things that people who know me well find funny about me is the fact that I’ve never drunk spirits and I never have typical aperitifs… We are all different one another, for example, I have my aperitifs at 3 PM in the afternoon… with juices! I normally like enjoying them with my friends, the same ones I haven’t seen since the 3rd March, I miss them a lot. What are the things you have been missing the most during the lockdown?

Portoghese : Entre as coisas que as pessoas que me conhecem zombam de mim, é porque nunca bebi álcool e também não tome um aperitivo…

Cada um de nós é diferente do outro, por exemplo, eu tomo o aperitivo às 15:00 horas… com um batido! E acima de tudo, só faço isso quando estou com meus amigas, que desde 5 de março não as vejo e sinto saudades delas.

E vocês, que mais sentem falta nesta quarentena?

Insomma , niente alcol e cucina sana per Laura Pausini, che è sempre in splendida forma e con il sorriso sulle labbra. Una persona gioioso e un vero orgoglio per la nostra nazione.