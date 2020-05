Laura Torrisi è molto seguita sui social: la bellissima attrice ha postato uno scatto che ha sorpreso i numerosissimi fan.

Laura Torrisi è una delle attrici più amate dell’intero panorama italiano. La siciliana è molto seguita sui social network: il suo account Instagram vanta 1,3 milioni di ‘seguaci’. In questa fase di emergenza, Laura ha postato numerosi contenuti mettendo in mostra tutta la sua bellezza e la sua sensualità. Qualche giorno fa la Torrisi ha condiviso con i suoi follower un ricordo della sua infanzia: uno scatto che la ritrae insieme a sua madre durante una gita a Roma. Qualche ora fa, invece, la nativa di Catania ha condiviso una foto in versione ‘carciofara’.

LEGGI ANCHE –> Morgan, confessione in diretta: “L’avrò fatto due volte”. Poi retroscena su Bugo

Laura Torrisi, lo scatto in versione ‘carciofara’

Laura Torrisi ama stare a contatto con la natura: nelle sue foto l’attrice tende sempre a rimarcare questo aspetto. Qualche ora fa la siciliana ha pubblicato uno scatto che la ritrae in versione ‘carciofara’: in molti hanno commentato ricordando la celebre scena del film “Una moglie bellissima”. Nella pellicola la Torrisi rifila una cinquina a Gabriel Garko, reo di averla appellata con il nomignolo citato anche nel suo hashtag. Nella didascalia la 40enne ha scritto: “Km 0 #carciofara4ever”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Rai, Amadeus torna con le nuove puntate dei Soliti Ingoti: la data

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram KM 0 🥦👩🏻‍🌾🚜 #carciofara4ever Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 12 Mag 2020 alle ore 10:06 PDT



Sul noto social network Laura ama interagire con i suoi ‘seguaci’: spesso scherza con i fan e risponde ai commenti.