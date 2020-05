Lutto nel mondo della musica: morto Ezio Bosso

È deceduto all’età di 48 anni, il pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso, da tempo affetto da una malattia neurodegenerativa.

Lutto nel mondo della musica che piange la scomparsa di Ezio Bosso. Il direttore d’orchestra, compositore e pianista torinese aveva 48 anni. Nel 2011 era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un tumore al cervello e subito dopo gli fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa. Come riporta Il Corriere della Sera, Bosso era divenuto famoso nel 2016 quando fu invitato al Festival di Sanremo come ospite d’onore. La sua esibizione sul palco dell’Ariston durante la quale eseguì il brano “Following a Bird” suscitò grande commozione.

Due giorni fa l’ultima intervista, rilasciata alla redazione di Rai News24, durante la quale il direttore d’orchestra, parlando dell’attuale situazione d’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, aveva affermato quanto la musica fosse importante per l’uomo.