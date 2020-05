La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 15 maggio

La Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito il bollettino e la mappa regione per regione relativi all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese.

In attesa delle nuove disposizioni del Governo relative alle possibili nuove riaperture dal prossimo 18 maggio, la Protezione Civile ha diramato il bollettino sull’epidemia da coronavirus in Italia. Secondo i dati che illustrano la situazione ad oggi, venerdì 15 maggio, si è registrato un ulteriore calo, come ormai da giorni, dei soggetti attualmente positivi e dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Salgono i guariti che ammontano ad oltre la metà delle persone risultate positive al test dall’inizio dell’emergenza. Purtroppo rimane in crescita anche il numero dei decessi, il cui incremento rimane lontano, però, a quelli registratisi durante le scorse settimane.

Leggi anche —> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 15 maggio

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati aggiornati al 15 maggio, prosegue il calo dei positivi attuali

Il nuovo bollettino del Dipartimento della Protezione Civile, pubblicato nel pomeriggio di oggi, evidenzia come i numeri dell’epidemia siano in discesa. Stando alla nota del Dipartimento, i positivi attuali al Covid-19 sono in totale 72.070 con un decremento da ieri di 4.370 unità. Scende anche il numero relativo ai ricoveri in terapia intensiva che con 47 casi in meno rispetto a ieri giunge a 808. A questi dati che fanno ben sperare si accosta quello delle persone che sono riuscite a guarire dal virus, 120.205 in totale e 4.917 in più dalla giornata di ieri.

Sale, invece, il numero dei decessi nel nostro Paese che dall’inizio dell’emergenza ha raggiunto le 31.610 vittime, 242 delle quali nelle ultime 24 ore. In totale sono 223.885 le persone risultate positive al coronavirus, con un incremento di 789 da ieri.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, venerdì 15 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 84.119 – 15.411 – 40.962;

– Piemonte – 29.346 – 3.557 – 14.676;

– Emilia Romagna – 27.110 – 3.943 – 17.166;

– Veneto – 18.889 – 1.762 – 12.688;

– Toscana – 9.883 – 976 – 5.739;

– Liguria – 9.060 – 1.336 – 5.121;

– Lazio – 7.364 – 604 – 2.672;

– Marche – 6.619 – 977 – 2.847;

– Campania – 4.654 – 396 – 2.522;

– Puglia – 4.366 – 461 – 1.724;

– Trento – 4.318 – 451 – 3.431;

– Sicilia – 3.374 – 263 – 1.351;

– Friuli Venezia Giulia – 3.175 – 318 – 2.116;

– Abruzzo – 3.148 – 381 – 1.313;

– Bolzano – 2.578 – 290 – 1.929;

– Umbria – 1.422 – 73 – 1.259;

– Sardegna – 1.348 – 125 – 762;

– Valle d’Aosta – 1.172 – 142– 953;

– Calabria – 1.144 – 95 – 544;

– Molise – 407 – 22 – 158;

– Basilicata – 389 – 27 –242.

Leggi anche —> Svanita nel nulla direttrice del laboratorio di Wuhan: indagava sul virus



Nessun decesso nelle ultime 24 ore, si evince dal confronto della mappa con quella di ieri, a Bolzano, in Puglia, Sicilia, Umbria, Sardegna, Calabria Basilicata e Molise. Zero nuovi casi di contagio a Bolzano ed in Basilicata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.