Tutto quello che non conoscevate su Maurizio Crozza. Gli inizi, la vita privata e le curiosità sul bravissimo imitatore genovese.

L’attore Maurizio Crozza è da anni sulla cresta dell’onda. Nativo di Genova, dove è venuto al mondo il 5 dicembre 1959, è diventato famoso nel corso degli anni per via delle sue numerose imitazioni. Molte delle quali mandate in onda all’interno dei programmi condotti dalla Gialappa’s Band.

Il suo primo gruppo di cabaret era chiamato ‘I Broncoviz’. Ed è lì che ha conosciuto Carla Signoris, sua attuale moglie. Quest’ultima è nata un anno prima ed è famosa per i ruoli spiccatamente comici ed ironici interpretati in carriera. Per quanto riguarda Maurizio Crozza, lui è primogenito di 4 figli e consegue il diploma in recitazione al Teatro Stabile di Genova nel 1980, avendo come maestro Gian Maria Volonté. Nei Broncoviz opera assieme a Marcello Cesena, Ugo Dighero e Mauro Pirovano, oltre che con la moglie. Il matrimonio tra i due risale al 1991 e dalla loro unione sono nati i loro figli, Giovanni e Pietro. In gioventù era stato tesserato con la Sampdoria, svolgendo la trafila nel settore giovanile blucerchiato dagli 8 ai 15 anni.

Maurizio Crozza, da bambino giocò con la Sampdoria

Nel mentre svolgeva anche allenamenti di ginnastica artistica. Si calcola che il suo reddito annuale ammonti a 6 milioni di euro. In televisione gli esordi furono proprio con i Broncoviz in Rai, poi per molto tempo Crozza è stato nella squadra di ‘Mai dire Gol’, fino al nuovo approdo in Rai ed al passaggio a La7. Tra i suoi programmi di maggiore successo si registrano i seguenti.

Crozza Italia;

Crozza Alive;

Italialand;

Crozza nel Paese delle Meraviglie;

Fratelli di Crozza;

Dimartedì;

Che tempo che fa;

Sono le venti;

Inoltre ha preso parte a 6 film tra il 1981 ed il 1999 e ha acquisito ulteriore notorietà per via degli spot per il caffè Lavazza.