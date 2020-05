Melissa Satta, ricordi struggenti e sensuali: “Un anno fa…” – FOTO

Melissa Satta condivide sul proprio profilo Instagram un ricordo molto particolare risalente a un anno fa, le immagini sono sensazionali

Non si può non restare sinceramente colpiti dalla bellezza di Melissa Satta. L’ex velina e showgirl ha intrattenuto, nel lungo periodo di quarantena, tutti i suoi followers. Sia con post e fotografie davvero conturbanti, sia condividendo con loro momenti della sua vita quotidiana. Particolarmente riuscita nello specifico la ‘rubrica’ ‘training con Melissa’, con dirette Instagram dei suoi allenamenti per tenersi in forma. Fan affezionati e patiti del fitness l’hanno seguita e la seguono con interesse, per fare attività fisica e magari per avere un’occasione in più per ammirarla.

Melissa Satta, dov’era un anno fa: la passerella a Cannes

Melissa ha poi condiviso ieri un ricordo molto particolare. E’ tornata indietro, per la precisione, a 365 giorni fa, quando il lockdown sembrava soltanto uno scenario da film apocalittico. A maggio di un anno fa, la splendida soubrette incantava tutti sulla passerella del Festival di Cannes.

I tre scatti postati non hanno bisogno di particolari commenti. La vediamo elegantissima, in un lungo vestito verde con uno spacco vertiginoso e una scollatura prorompente. Un concentrato di fascino, sensualità e classe che lascia davvero senza fiato e fa sognare ancora adesso.

