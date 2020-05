Morgan, confessione in diretta a Vieni da me: “in quarantena l’avrò fatto due volte”. Poi svela a Caterina Balivo il retroscena su Bugo.

Ospite di Vieni da me, Morgan torna a parlare di Bugo e di quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020 svelando un nuovo retroscena. Poi, a Caterina Balivo, svela come ha trascorso la quarantena svelando al pubblico di Raiuno di aver fatto la doccia solo due volte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Michelle Hunziker e il suo passato, la discussa storia d’amore a 17 anni

Morgan: “Bugo? Volevo rovinargli il pezzo. Ero arrabbiato. In quarantena la doccia l’avrò fatta solo due volte”

Il caso Bugo-Morgan ha monopolizzato il Festival di Sanremo 2020. Marco Castoldi, ospite di Vieni da me, svela il motivo che lo ha spinto a cambiare totalmente il testo durante la gara sul palco del Teatro Ariston. “Volevo rovinargli il pezzo, ero arrabbiato nero”, ha detto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Gina Lollobrigida, sequestrati tutti i suoi beni: “Morire in modo ignobile”

“Dietro le quinte ho incontrato Fiorello, che mi ha animatamente chiesto cosa stesse succedendo. Il mio problema era rimuovere i fogli che mi incolpavano del casino combinato. Ma in quel momento sul palco c’erano Amadeus e Fiorello che cercavano Bugo. Un assistente li ha nascosti e li ha buttati in un campo di grano. Li abbiamo recuperati nei giorni successivi e li abbiamo venduti all’asta per beneficenza”, ha aggiunto ancora.

Morgan, poi, ha parlato anche della sua quarantena svelando di essersi lavato poche volte. “Mi sarò lavato solo due volte“, ha dichiarato complimentandosi, però, con i parrucchieri per il loro lavoro. Caterina Balivo, così, lo ha punzecchiato: “Allora sei pulito?!”, ha concluso la conduttrice che aveva già ospitato la mamma di Marco Castoldi nei giorni successivi a Sanremo 2020.