Non baciate i vostri gatti: il motivo secondo gli esperti

L’avvertenza da parte degli esperti: non bisogna baciare i gatti, ecco il motivo per cui bisogna fare attenzione con i nostri felini

Meglio limitare, d’ora in poi, le manifestazioni d’affetto verso i nostri amici gatti. Se oltre ad accarezzarli, siamo soliti baciarli, sarà il caso di evitare. Il perché ce lo spiega uno studio condotto dalla School of Veterinary Medicine dell’Università del Wisconsin. I medici, in particolare, hanno condotto studi sulla correlazione tra i felini e il coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calcoli renali: la dieta e gli alimenti per prevenirli. Cosa c’è da sapere

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mangiare avocado fa bene alla salute, ma attenzione ai rischi

Rischio coronavirus, gli esperti: “Evitate di baciare i gatti”

Lo studio è stato condotto in questo modo: è stato prelevato il coronavirus da un paziente infetto, passando ad infettare tre gatti. I felini sono stati poi messi a contatto con un altro gatto sano. Entro cinque giorni, tutti e sei i gatti avevano il virus. Ma nessuno di loro ha mostrato alcun sintomo. Il che spinge a indagare ulteriormente sul possibile contagio tra i gatti e l’uomo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cina, non è il pangolino la causa diretta del virus

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Svanita nel nulla direttrice del laboratorio di Wuhan: indagava sul virus

L’American Association for Veterinary Medicine ha specificato in una nota che però al momento non esistono prove che il contagio possa avvenire dagli animali all’uomo. Così come sembra improbabile che i gatti possano infettarsi da soli in maniera naturale. In ogni caso, la raccomandazione è quella di fare sempre molta attenzione all’igiene, propria e del gatto. E di evitare di baciarlo, soprattutto sul muso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter