Nubifragio a Milano, esonda il Seveso | Strade allagate e black out

Una notte infernale a Milano per via di un violento nubifragio. Per via dei forti temporali il fiume ha superato i limiti ed è arrivato in strada. Un albero è caduto. Il Lambro quasi al limite

Questa notte su Milano si è abbattutto un forte nubifragio che ha portato all’esondazione del fiume Seveso. Così un intero quartiere è tornato sotto l’acqua, il Niguarda. La zona attorno a viale Fulvio Testi, si è risvegliata questa mattina di nuovo sott’acqua.

Piogge violente, e in alcune zone anche grandine, raffiche di vento, e anche black out. Una notte infernale nel capoluogo lombardo. Diverse le zone che si sono ritrovate senza corrente elettrica. Un albero è caduto e si è abbattuto lungo la linea tranviaria. Ha rischiato di tranciare la rete elettrica.

L’esondazione del Seveso è avvenuta poco dopo le 3:00 di questa notte. Il fiume Lambro viene tenuto sotto controllo. Si è ingrossato molto ed è vicino all’esondazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> L’orrore: neonato abbandonato in riva al lago e sbranato da un varano

Anche questa mattina la pioggia continua a cadere incessante su Milano. A Cesano Maderno il fiume Seveso ha raggiunto l’altezza di 1,99.

Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Comune di Milano, sta monitorando la situazione e dà aggiornamenti costanti via social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.