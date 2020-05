Amadeus fa tremare la concorrenza: il noto conduttore è pronto per tornare in televisione con puntante inedite de “I Soliti Ignoti”.

Amadeus è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Il suo game-show ‘I Soliti Ignoti’ è un successo incredibile e spesso riesce a conquistare uno share maggiore rispetto agli altri programmi della stessa fascia oraria. I suoi fan lo seguono con grande entusiasmo e in tanti sognano di rivederlo nuovamente al timone del Festival della canzone italiana il prossimo anno. Il punto di forza del nativo di Ravenna è sicuramente l’ironia: i suoi programmi sono sempre molto seguiti. Per tutti gli appassionati de “I Soliti Ignoti” c’è una notizia straordinaria: è tutto pronto per un grande ritorno con nuove puntate.

Rai, tutto pronto per le nuove puntate de “I Soliti Ignoti”

Il coronavirus ha stravolto tanti aspetti della vita quotidiana: i suoi effetti si percepiscono anche nei palinsesti tv. Dopo la cancellazione a causa dell’emergenza, Amadeus è pronto per il grande ritorno in tv con le nuovissime puntate dei Soliti Ignoti. Lo storico programma capace di fare concorrenza a Striscia la notizia dovrebbe ripartire domenica 24 maggio per poi proseguire per tutto il mese di giugno. In questo periodo, nonostante la messa in onda di episodi vecchi, lo share è stato comunque ottimo. L’orario per la nuova programmazione sarà sempre lo stesso: il gioco partirà dopo l’edizione del telegiornale delle ore 20. Si attende solo l’ufficialità, ma la Rai ha già deciso da tempo di far ripartire i suoi programmi di punta.

A Luglio, invece, tornerà una nuova edizione di Techetechetè, il programma che mostra la storia dell’Italia con i grandi film e i grandi artisti del passato.