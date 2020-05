Sabrina Salerno aspetta l’estate, lo scatto da sogno – FOTO

Sabrina Salerno sempre fantastica, la cantante e showgirl fa impazzire i suoi followers su Instagram con una nuovo foto da urlo

Sta vivendo davvero una seconda giovinezza Sabrina Salerno. O forse, più semplicemente, giovane e rimasta ed è davvero di una bellezza senza tempo. La cantante e showgirl, nonostante i 52 anni, continua a fare colpo sugli ammiratori che la seguono costantemente sui social. Gli scatti che arrivano dal suo profilo Instagram fanno davvero sognare e ogni volta di più non si può che restare incantati a guardarla.

Sabrina Salerno, altra foto da favola in costume

L’ultimo scatto è come sempre stupendo ma reca un velo di malinconia. Come tutti, Sabrina attende la possibilità di tornare a respirare la libertà e soprattutto l’estate. Lo ammette apertamente nella didascalia del post, in cui si mostra nuovamente in costume. Come qualche giorno fa, la foto ce la restituisce in forma smagliante ed esplosiva.

Un fascino e una sensualità davvero irresistibili, nella sua ennesima prova costume. Come tutti, spiega: “Li provo per avere l’illusione di essere lì”. Un’illusione coltivata dai suoi numerosi e affezionatissimi fan, che vorrebbero essere insieme a lei. Per l’estate, bisogna tenere duro ancora un po’. Ci siamo quasi, la speranza è che si possa tornare presto alla normalità.

