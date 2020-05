Addio a Sandro Petrone, famoso mezzobusto del Tg2. Da quattro decenni sia davanti alla telecamera che come inviato in tutto il mondo.

Addio a Sandro Petrone, noto telegiornalista che faceva parte da molto tempo della redazione del Tg2. Aveva 66 anni e la sua scomparsa è giunta al termine di una grave malattia.

LEGGI ANCHE –> Romina Power | lo scatto da piccola con mamma e sorella | FOTO

Petrone aveva condotto l’edizione del Tg2 delle ore 13:00 dal 1997 al 2012 e nel corso della sua carriera aveva ricoperto anche il complicato compito di inviato in zone di guerra, in Medioriente, nei Balcani ed in molte altre regioni martoriate del mondo. Era in pensione dal 2017, quando era sorta la malattia che lo ha infine condotto alla morte. Fu proprio questo il motivo che lo spinse a lasciare il proprio posto in Rai. Da allora Sandro Petrone si era dedicato alla musica, sua grande passione che lo ha portato anche a pubblicare un album nel 2018 dal titolo ‘Solo Fumo’.

LEGGI ANCHE –> Lutto nel mondo della musica: morto Ezio Bosso

Sandro Petrone, la carriera ed i tanti messaggi di cordoglio: “Un vero esempio”

Un messaggio su Twitter, con tanto di intervista video, è presente sul profilo Twitter del Tg2. Ma sono tanti altri i messaggi giunti dai social da esponenti del giornalismo – come l’ex direttore di ‘Repibblica’ Mario Calabresi – e tanti utenti che di Petrone elogiano il garbo, la cultura e la preparazione. L’Usigrai lo descrive come un personaggio di immenso lignaggio, “un vero esempio da seguire, che ha sempre dato tutto per il suo lavoro. Un professionista che amava la televisione, la Rai ed il Servizio Pubblico”. E poi: “Addio a #SandroPetrone, una vita trascorsa al #Tg2Rai prima come inviato nei teatri di guerra internazionali poi capo della redazione esteri. Era anche musicista. Aveva dedicato album alla sua malattia: #SoloFumo. Lo presentò a #Sanremo nel 2018”. Aveva anche insegnato alla Scuola di Giornalismo di Perugia.

LEGGI ANCHE –> È morto Franco Lauro di Rai Sport