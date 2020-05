Primi test sierologici a Napoli: il risultato è una sorpresa

Primi test sierologici a Napoli, la ricerca degli anticorpi sui primi 15 mila: il 10% risulta immune da coronavirus nei laboratori privati

Arrivano i primi risultati dei test sierologici che vengono effettuati privatamente nei laboratori di Napoli. Il costo è di 30 euro e sono arrivati i primi 10 mila risultati. E’ il 10 per cento a risultare immune. Gli esami sierologici servono per la ricerca di anticorpi IgM (di fase acuta) e IgG (immunizzanti). Dei test fatti, il 10% di essi risulta positivo nello specifico alle immunoglobuline IgG ossia quelle che appaiono alla fine di una infezione sintomatica o asintomatica. In sostanza, sono anticorpi che dovrebbero dare un’immunità. Tuttavia, non si conoscono poi i tempi di durata della stessa. Per quanto riguarda invece le IgM, queste riguardano una malattia in fase acuta, ma non si hanno dati certi.

Leggi anche > Stanchezza da quarantena, come affrontarla

Test sierologici, i primi risultati in Campania

Intanto il Mattino ha intervistato il gestore di un importante laboratorio del Vomero, accreditato dalla Regione ad effettuare questi test. Costui ha dichiarato: “L’idea che mi sono fatto è che non esistono persone che contraggono il Covid in maniera completamente asintomatica mentre ritengo che tutti, chi più chi meno accusino dei segni che talora sfuggono o sono confusi con malattie stagioni banali. Ovviamente è solo una mia percezione”. Un parere da non sottovalutare che mette in dubbio la questione degli asintomatici. Tuttavia, la Regione Campania è partita dal comune di Ariano Irpino con i test a tappeto. Ben presto nel giro di alcune settimane si allargherà a vari comuni.

Leggi anche > Covid, i bambini non sono immuni

La scelta iniziale è caduta su una località che è stata particolarmente colpita. Un focolaio che dopo essersi spento, si è riacceso dopo alcuni giorni.