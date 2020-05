Venezia, azienda chimica in fiamme: 2 feriti

Azienda chimica in fiamme a Venezia. Vigili del fuoco impegnati in queste ore a sedare le fiamme: il consiglio agli abitanti

Questa mattina la città di Venezia ha subìto un risveglio turbolento. Un’improvvisa esplosione ha interessato un’azienda chimica nei dintorni di Marghera. La segnalazione è avvenuta dopo un boato incessante, accompagnata dall’immediata segnalazione agli agenti di soccorso. I vigili del fuoco sono intervenuti in prossimità del laboratorio con l’intento di sedare le fiamme provocate dall’incendio. La struttura era in piena attività e secondo le indiscrezioni giornalistiche 2 operai sono rimasti feriti gravemente. Uno di essi sarebbe in pericolo di vita in queste ore.

Il cielo sopra al capoluogo veneto si è riempito di nubi, creando un complesso di fumo nero visibile a lunghi chilometri di distanza. La ditta specializzata per l’adempimento del materiale chimico presso la struttura danneggiata ha fatto sapere che lo scoppio è stato determinato dalla combinazione errata di reazioni chimiche con l’acetone, presente all’interno del serbatoio principale.

Il piano di emergenza delle amministrazioni comunali

Le autorità stradali e comunali accorse dopo l’intervento dei pompieri hanno disposto un piano di emergenza nella zona. La volumizzazione della nube di fumo trasporta con sè gas nocivi per cui dovrà essere osservato l’invito alla chiusura tempestiva di porte e finestre a contatto con l’ambiente esterno.

Inoltre è stato esteso l’invito alle persone a far rientro presso la propria abitazione per non incorrere in rischi di contrazione tossica. Ora la nube di fumo pericolosa si sta spostando in direzione del centro storico di Venezia.

Per ovvie ragioni il sindaco ha diramato la chiusura delle strade al traffico regolare di persone e auto, in attesa del responso degli addetti che stanno contenendo l’incendio.

