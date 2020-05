Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 16 maggio

La Protezione civile, nella giornata di oggi sabato 1& maggio diramerà il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia

In attesa del bollettino della Protezione Civile, i dati sull’epidemia della giornata di ieri venerdì 15 maggio diffusi dal Ministero della Salute. Il numero degli attualmente positivi è 87.961. Il numero dei guariti è giunto a 99.023. I decessi, invece, hanno raggiunto le 30.201 unità. Anche le terapie intensive hanno registrato un alleggerimento: 1.168 in totale.

IN AGGIORNAMENTO

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 15 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di ieri ha reso noto in merito all’epidemia da Covid-19 in Italia che i soggetti positivi erano scesi 76.440. Decrescita anche per quanto riguardava i pazienti ricoverati in terapia intensiva 885. Il bilancio complessivo dei decessi si è purtroppo aggravato salendo a 31.368. I guariti erano, invece, 115.288.Infine la Protezione Civile ha reso noto che il numero dei soggetti risultati positivi al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 233.096.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 di giovedì 14 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di mercoledì 13 maggio ha comunicato che i soggetti positivi erano 78.457, mentre i casi totali erano saliti a 222.104. Il numero dei guariti aveva raggiunto le 112.541 unità. Registrato anche un nuovo calo per quanto riguardava i ricoveri nelle terapie intensiva: 893. Infine, purtroppo, erano saliti i decessi per un totale di 31.106 vittime.

Infine la Protezione Civile ha reso noto che il numero dei soggetti risultati positivi al virus dall’inizio dell’emergenza venerdì è salito a 223.885.