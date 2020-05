È tornata in televisione con il suo programma ‘Detto Fatto’ Bianca Guaccero. Con più entusiasmo che mai ed ancora più bella.

Anche Bianca Guaccero è tornata ufficialmente con il suo programma ‘Detto Fatto’. La trasmissione del pomeriggio di Rai 2 vede la bellissima attrice originaria di Bitonto, in provincia di Bari, fare sfoggio di quella che è tutta la sua bellezza.

La 39enne di Bitonto, che già in passato era stata criticata per un fisico ritenuto eccessivamente magro, ha sempre risposto con i fatti a certe polemiche immotivate. Lei, che è passata anche per una gravidanza, semplicemente sa come tenersi in forma. E nonostante non sia più una ragazzina, riesce da sempre a mantenere una linea ed una tonicità estremamente invidiabili.

Bianca Guaccero, una bellezza esplosiva

Visualizza questo post su Instagram I desideri non invecchiano quasi mai con l’età… #me Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 14 Mag 2020 alle ore 11:19 PDT

Ne aveva dato dimostrazione con uno scatto realizzato nel corso della scorsa estate. In tale circostanza la Guaccero mostrò sé stessa distesa di spalle, e fu un vero e proprio spettacolo per gli occhi. Del resto lei stessa scrive in un suo post: “I desideri non invecchiano quasi mai con l’età”. E tra i commenti è tutto un fioccare di messaggi di entusiasmo, tra followers incantanti ed anche innamorati.

Tutti elogiano Bianca, mettendone in risalto la capacità di sedurre. E c’è chi addirittura la definisce clamorosa. E lei ringrazia, sempre a mezzo social. “Grazie ragazzi voi siete la nostra energia positiva! @dettofattorai @instarai2 ci vediamo domani!”.