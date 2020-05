Diletta Leotta, ogni volta che mette un post su Instagram incanta i suoi numerosi seguaci con la sua bellezza e le sue forme

Diletta Leotta, splendida e bella siciliana. La conduttrice televisiva ama spesso farsi immortalare sui suoi profili social. Nel suo ultimo post, dove indossa un vestito trasparente “vedo non vedo” ha espresso un desiderio per il futuro lontano dal Covid-19. Molto Nostalfica Dilette: “Poi vorrei, tornare a ballare, cantare, fare il bagno vestita, sorridere con le mie amiche di sempre e le mie nipotine… casa.”

Mamma ho voglia di rivederti presto

Un vestito già indossato da Diletta Leotta quello mostrato nel suo ultimo post. Lo ha mostrato in un post messo per occasione della festa della mamma. Un messaggio anche qui nostalgico , dettato dal periodo che tutti stiamo vivendo: Non vedo l’ora di riabbracciarti @oficasto 🤗💖 #augurimamma #happymothersday. Sempre molto legata alla famiglia Diletta Leotta, ha sempre una bella parola per tutti

Una passeggiata sulla Spiaggia mi manca tanto

Il mare, è un altra cosa che manca a Diletta Leotta. E o ha sottolineato in un altro post messo di recente: “È passato un anno da questa foto e non avrei mai pensato di desiderare così tanto una semplice passeggiata in spiaggia. Le cose semplici sono le più straordinarie.”

“Vorrei tornare a fare il bagno vestita”

Insomma, Diletta Leotta è famiglia, mare e tanta bellezza. Unica la bella siciliana alla quale manca tanto il calcio