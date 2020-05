Una ragazza di appena 27 anni è morta folgorata all’interno del box doccia. La tragedia si è verificata in un comune di Salerno.

Poderia è una piccola frazione in provincia di Salerno. Il borgo appartenete al Comune di Celle di Bulgheria è stato scosso da un dramma incredibile nella serata di ieri. Secondo quanto spiegato dai quotidiani locali, una ragazza di soli 27 anni ha perso la vita folgorata da una scarica elettrica sotto la doccia. La giovane aveva appena iniziato a lavarsi quando si è verificato un black-out: i genitori sono accorsi in bagno e hanno trovato il corpo senza vita nel box doccia.

Il dramma di Poderia: 27enne muore folgorata

Tragico lutto a Poderia: una giovane ragazza di appena 27 anni è morta folgorata nel box doccia. Dopo aver salutato i genitori, la donna è andata a lavarsi: dopo un black-out, suo padre e sua madre sono corsi in bagno e hanno trovato il suo corpo senza vita. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco: inutile ogni tentativo di soccorso. Probabilmente la 27enne è deceduta per una scarica elettrica proveniente dal braccetto della doccia. Per recuperare il suo corpo i vigili del fuoco e i militari hanno dovuto mettere in sicurezza l’abitazione dal momento che nel bagno era caduta tantissima acqua.

Stando alla versione dei periti tecnici, l’impianto elettrico non era a norma e c’erano dei grossi problemi.