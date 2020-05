Elodie, sensuale con le nuove treccine e quel particolare che non passa inosservato

Elodie, la cantante uscita da Amici si mostra in uno scatto suadente che la ritrae in primo piano con il suo nuovo look, le treccine. Ma oltre questo, un dettaglio importante che in molti hanno notato

La bella ed esuberante Elodie negli ultimi giorni si è mostrata con un nuovo look. Treccine lunghe e scure fatte da sua madre, come lei stesso ha ammesso. Un mood diverso per la cantante, ex di Amici di Maria De Filippi, che ama cambiare spesso. L’abbiamo vista dalla corta chioma tinta di rosa, a quella bionda fino ad arrivare ad ora con lo scuro e le treccine.

E questo look lo ha scelto per presentare il suo nuovo progetto. Solo cinque giorni fa, infatti, è uscito il suo nuovo singolo “GUARANÀ” e lei lo ha annunciato su Instagram. E proprio in questa occasione ha postato le prime foto con i lunghi capelli raccolti nelle treccine. Più volte in questi giorni è ritornata a parlare del suo singolo che sta riscuotendo parecchio successo.

In uno dei suoi ultimi post ha lanciato un invito. Ed è qui che oltre a mostrarsi in tutta la sua sensualità, lascia intravedere un particolare che non è passato inosservato.

Elodie, sensuale con le nuove treccine e tatuaggio in vista

“Allora vi piace Guaranà? Vi invito domani dalle 14:30 al mio @spotify listening party, risponderò in chat alle vostre domande. Link nelle storie”. Questo quello che ha scritto Elodie nel suo post per dare appuntamento ai suoi fans per parlare del suo nuovo lavoro.

Lo scatto è bellissimo. La cantante appare in primo piano, con sullo sfondo il mare. Saltano agli occhi le sue treccine nere, un po’ scompigliate, un succinto abitino nero e le braccia che accompagnano il corpo. E proprio sulle braccia non passa inosservato un dettaglio.

Parliamo del tatuaggio che Elodie ha sul braccio sinistro, uno dei tanti che compaiono sul suo corpo. Una croce latina, tinta in scuso, abbastanza appariscente e leggermente sfumata al suo interno. Un simbolo dichiarato della sua fede? Nessun legame con la religione a quanto pare.

La croce che Elodie ha deciso di incidersi sulla pelle rappresenterebbe il ricordo di un periodo molto difficile della sua vita. Più volte, infatti la cantante non ha nascosto di aver vissuto momenti non facili. E’ vissuta in una zona della Roma di borgata, Quartaccio. Ma lei va fiera del suo ambiente.

Un’infanzia e una vita non facile, tra violenze in famiglia, frustrazione e una coppia di genitori che si è separata quando lei aveva solo otto anni. È così che insieme a sua sorella è rimasta praticamente sola. “Complicata” l’ha definita questa parte della sua vita Elodie che ha voluto incidere sul suo corpo per non dimenticare.

Momenti duri che però le hanno permesso di diventare forte e ripartire.E grazie alla musica è cominciato il suo riscatto.