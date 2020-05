Francesca Michielin, chi è la giovane cantante tra le più amate degli ultimi anni. Età, carriera, fidanzato, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lei

Francesca Michielin, la giovane e amatissima cantante italiana, si è fatta conoscere per la sua partecipazione, nel 2011, alla quinta edizione del talent X Factor. Fin da subito si è imposta tra i favori del pubblico, oltre che dei giudici, ed il successo presto è arrivato tanto da rappresentare negli anni seguenti anche l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Francesca è stata attratta fin da bambina dalla musica e col tempo è riuscita a realizzare il suo sogno, quello di cantare appunto. Fin da piccola, a soli 9 anni, inizia a seguire le lezioni di pianoforte. Più tardi, inizia anche a studiare basso e a cantare in alcuni cori locali.

Francesca Michielin, dalla carriera alla vita privata

Francesca Michielin è nata il 25 febbraio 1995 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Ora abita a Milano, anche se è sempre in giro per via del suo lavoro. Appena può però torna sempre a Bassano del Grappa.

La sua carriera inizia ufficialmente nel 2011 quando entra nel team dei cantanti della quinta edizione di X Factor dove gareggia nella squadra Under Donne, capitanata da Simona Ventura. Piace fin da subito Francesca tanto da vincere il programma. Durante la partecipazione al talent presenta già il suo inedito: Distratto, nome che sarà anche del suo primo EP. Un grande successo tanto da essere certificato disco multiplatino per le oltre 60 mila copie vendute.

Nell’agosto del 2012, esce Sola, il singolo che anticipa il suo primo album: Riflessi Di Me, seguito da di20, 2640 e Cheyenne (alla fine del 2019).

Francesca Michielin ha duettato con Fedez in Cigno Nero, singolo che ha venduto oltre 60mila copie digitali. Nel 2016 la giovane cantante partecipa al Festival di Sanremo e si posiziona seconda. Ecco che così rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Tra le sue canzoni più famose ricordiamo: Io non abito al mare, Vulcano, Nessun grado di separazione, L’amore esiste, Riflessi di me e Cheyenne.

La vita privata di Francesca Michielin non è molto in vista. La cantante è molto riservata ma non ha mai nascosto che la sua prima canzone è dedicata ad un amore non corrisposto. “Stavo in casa a piangere tutto il giorno. Adesso sono felice: ho trasformato tutto il malessere che avevo dentro in qualcosa di bello”, ha raccontato a Grazia. Più volte ha dichiarato di essere single e di aver vissuto un rapporto moto importante e complicato da giovane, tra i 16 ed i 17 anni.

Ma c’è un idolo che Francesca tiene sempre nel suo cuore. Quello che lei definisce il suo uomo ideale: Alberto Angela. Lo ha ammesso in diverse occasioni di avere una grande passione per il noto divulgatore scientifico televisivo tanto da aver anche una coperta con la sua faccia.

Ma è proprio di questi giorni la notizia il cuore della Michieli è tornatoa battere. Lui si chiama Ramiro Levy, chitarrista dei Selton, che le ha ridato il sorriso e la serenutà.

Francesca è tifosa sfegatata della Juventus, mentre Lady Gaga e Bjork sono i suoi idoli musicali oltre che le fonti di ispirazione per la musica. Con uno dei suoi idoli, Damien Rice ha anche suonato.