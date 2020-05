Il Volo, tutto sui tre cantanti: età, vita provata e carriera

Il Volo, ecco chi sono i tre cantanti del giovane trio musicale amato in tutto il mondo. Età, vita privata e carriera e tutto quello che c’è da sapere

Il Volo è un gruppo musicale amato in tutto il mondo. Formato da tre giovani ma bravissimi cantanti italiani, si è contraddistinto per il loro genere musicale, quello classico, che con loro è arrivato ai cuori del pubblico del pianeta intero.

Loro sono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble e grazie all’accostamento tra il classico e il moderno sono diventati in breve tempo un vero fenomeno musicale internazionale. Il Volo ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, in pochissimo tempo e ha collaborato con alcuni dei grandi nomi della musica internazionale. Non solo in italiano, i brani che hanno inciso, ma anche spagnolo, inglese, francese, tedesco e latino.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul trio di tenori italiani.

Il Volo, dalla carriera alla vita privata

All’anagrafe sono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ma per il mondo intero sono semplicemente Il Volo.

Piero è nato a Naro, in provincia di Agrigento, il 24 giugno 1993. Fin da piccolo ha coltivato la passione per la musica, amore che oggi è diventato il suo lavoro. Si è diplomato in amministrazione, finanza e marketing ed è sentimentalmente legato a Valentina Allegri, la figlia del noto allenatore.

Ignazio, invece, è nato a Bologna il 4 ottobre 1994. Si è appassionato alla musica lirica sin da piccolo. Gianluca, infine, è colui che è considerato “il bello” del gruppo, è nato l’11 febbraio 1995 a Roseto degli Abruzzi e vive con la famiglia a Montepagano. Entrambi sembrano essere single.

I tre si sono conosciuti, formando il loro gruppo, nel 2009 nel corso della seconda edizione del talent Ti lascio una canzone grazie all’intuizione del regista Roberto Cenci.

È grazie a questa esperienza televisiva che i tre vengono notati da alcuni produttori discografici di fama internazionale. La Geffen li sottoscrive subito un contratto e nel 2010 arriva il loro primo album, Il Volo. Subito un grande successo, disco di platino nel 2013 e decimo nella classifica Billboard 200.

Il 2012 è l’anno del loro secondo album, We Are Love, con quasi tutti brani inediti e nel quale hanno duettato con Placido Domingo ed Eros Ramazzotti. Nel 2013 arriva un nuovo disco a tema natalizio.

Dopo aver vinto Sanremo nel 2015 con il brano “Grande amore”, partecipano all’Eurovision Song Contest e si classificano terzi con il premio della critica. Tornano in gara all’Ariston con “Musica che resta”.