Luca Laurenti e i suoi segreti: età, carriera e vita privata

Tante curiosità su Luca Laurenti, il braccio destro di Bonolis. Chi è veramente? Dalla carriera alla vita privata. Conosciamolo meglio

Luca Laurenti, da tutti conosciuto come il braccio destro di Paolo Bonolis. Diciamo la verità i due si completano nel lavoro. Sono l’esempio di una coppia perfetta. Infatti sembra impossibile immaginare i due separati. Ma chi è veramente Laurenti? Il cantante è nato a Roma il 29 aprile 1963. Agli inizi della sua carriera comincia ad esibirsi in un pianobar senza molto successo. Fu poi nel 1991 in seguito all’incontro con l’amico di una vita Paolo Bonolis che debutta in tv con Urka. Insieme all’amico e collega ha presentato Ciao Darwin: ben sette edizioni all’insegna del divertimento e dell’irriverenza in cui Luca Laurenti ha dato il meglio della sua intelligenza e capacità creativa e di immaginazione. Poi ancora Chi ha incastrato Peter Pan? e Avanti un altro, Striscia la notizia ed infine Il Festival di Sanremo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Curiosità su Paolo Bonolis: età, carriera e vita privata

Luca Laurenti, la vita privata

Il comico non ama il gossip, infatti riguardo alla sua vita privata è molto riservato. Sappiamo però che è sposato dal 1994 con Raffaella, dalla quale Luca ha avuto un figlio di nome Andrea, nato nel 1997. Il cantante è appassionato di filosofia e un grande seguace di buddhismo. Da sempre amante di musica, ha prodotto anche un album. Laurenti è un artista poliedrico, capace di dividersi fra showman, comico, imitatore, cantante e musicista! Anche sua mamma era un artista.

All’impatto timido, ma con molto talento. Luca Laurenti è un artista con la A maiuscola, capace di far ridere, emozionare e coinvolgere il pubblico. La sua risata è inconfondibile e tutti la adorano. Insomma un vero showman della televisione.