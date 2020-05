Curiosità su Paolo Bonolis: età, carriera e vita privata

Chi è Paolo Bonolis, il conduttore amatissimo dagl italiani? Sappiamo veramente tutto di lui? Ecco alcune curiosità sulla sua vita

Paolo Bonolis, classe 1961, nato a Roma. Uno tra i più amati dagli italiani per la sua simoatia, ironia e bravura. L’uomo è un ottimo conduttore televisivo che grazie al suo talento è riuscito a salire in vetta ed ha fatto carriera. Gli esordi di Paolo Bonolis risalgono agli anni ’80, dove una delle sue prime conduzioni di successo è quella di Bim Bum Bam, programma per ragazzi della neonata Italia 1, da lui condotto fino al 1990. E poi ancora Non è la Rai e Occhio allo specchio!. Nel 1994 si sposta in Rai, dove conduce I cervelloni e le prime edizioni di Beato tra le donne. Nel 1996 torna a Mediaset e presenta il quiz preserale Tira e molla e gli show del sabato sera come Ciao Darwin o Chi ha incastrato Peter Pan?. Torna nuovamente in Rai, dove presenta Domenica In e il quiz Affari tuoi, che ottiene un grande successo di ascolti. In seguito alla conduzione e alla direzione artistica del Festival di Sanremo nel 2005, esperienza che replica anche nel 2009, torna a Mediaset. Insieme a lui, ancora oggi a distanza di anni c’è il mitico Luca Laurenti, amico e collega.

Paolo Bonolis, vita privata

Paolo Bonolis è stato sposato per 5 anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Martina e Stefano. Dopo il divorzio, ha avuto una lunga relazione con la showgirl Laura Freddi, conosciuta nel corso della trasmissione televisiva Non è la Rai. Dal 1997 è legato a Sonia Bruganelli, un’opinionista televisiva e sua moglie dal 2002, che gli ha dato altri tre figli: Silvia, Davide e Adele Virginia. Paolo Bonolis è noto per la sua parlantina, che gli ha permesso di aggiudicarsi anche un Guinness World Record nel 2010 per il maggior numero di parole pronunciate in un minuto. Da piccolo balbettava ma grazie alla recitazione è riuscito a sconfiggere questo ostacolo.

Inoltre da qualche mese ha annunciato che diventerà nonno per la prima volta. La figlia Martina, la sua secondogenita, è incinta e presto regalerà a suo padre questa immensa gioia.