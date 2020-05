Un emozionatissimo Paolo Bonolis ricorda con un profondo e molto sentito messaggio un amico che ha lasciato tutti noi nelle scorse ore.

Anche Paolo Bonolis ha voluto ricordare Ezio Bosso. Il Maestro, tra i migliori compositori e musicisti del mondo, è scomparso nella giornata del 15 maggio a 48 anni di età.

Gli è stata fatale una grave malattia neurodegenerativa sopraggiunta alcuni anni fa, come estrema complicazione per una operazione di rimozione di un cancro al cervello. Nonostante ciò, Ezio Bosso è riuscito a fare musica e ad emozionare il mondo intero. Fino a quando, a settembre 2019, annunciò di volersi ritirare in quanto era giunto ad un punto in cui non aveva più il controllo del suo corpo. E Bonolis ricorda questo gigante dell’umanità, con un messaggio su Instagram accompagnato da un video.

Paolo Bonolis, il meraviglioso omaggio al grandissimo Ezio Bosso

“Ezio Bosso. Ciao Amico Mio @eziobosso” le parole scelte dal presentatore tv. Poche e semplici, ma dense di significato. Poi c’è il filmato in allegato che comunica tanto trasporto. Riguarda una ospitata in televisione a ‘Music’, programma condotto proprio da Paolo Bonolis. “La musica non è di nessuno. E di Bach quando la scrive, è di Bonolis quando la ascolta. E diventa di tutti”. Segue poi c’è una meravigliosa performance al piano. Un momento molto toccante, che ha fatto commuovere anche i tanti followers del conduttore televisivo di Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Amico Mio @eziobosso Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis) in data: 15 Mag 2020 alle ore 9:19 PDT

Numerosi sono i ‘mi piace’ ed i messaggi di affetto rilasciati da centinaia di migliaia di utenti per il Maestro Bosso. Maestro di musica ed anche di umanità.