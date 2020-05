Prodotto Esselunga in ritiro dal commercio

La nota catena alimentare Esselunga sta provvedendo al ritiro dal commercio un prodotto per bambini: le modalità di rimborso

La famosa catena di supermercati Esselunga è famosa in Italia perchè attrae milioni di appassionati alla spesa conveniente. I prodotti presenti sulle scaffalature del marchio alimentare più industrializzato del Paese sono sempre all’avanguardia e a disposizione del cliente. Il cittadino che entra in Esselunga può usufruire anche di servizi che non riguardano solo il settore dei cibi. I numerosi reparti che offre alla visibilità del pubblico abbracciano anche categorie legate al mondo della casa e dell’igiene personale.

Negli ultimi giorni Esselunga ha lanciato una comunicazione riguardante un prodotto per l’igiene dei bambini: si tratta di salviette umidificate. L’attenzione che la grande catena di distribuzione allarga al pubblico riguarda un rischio in termini microbiologici.

Il cattivo stato di efficienza del prodotto che Esselunga segnala è figlia di un malinteso di fabbricazione comprendente componenti batteriche pericolose all’organismo. L’articolo segnalato dall’azienda è un marchio della Trudi Baby Care.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> All’Esselunga si può fare la spesa senza mettersi in fila

Il prodotto con i codici numerici da segnalare

L’amministrazione di Esselunga invita la clientela a segnalare il rinvenimento sulle scaffalature alla cassa, attenzionando i seguenti lotti di distribuzione: 201312 e 201314 con Codice EAN: 8007300004303. Nel frattempo l’Azienda è impegnata in questi giorni nel ritiro esclusivo dell’articolo in questione dal commercio dei beni.

La verifica può anche essere semplificata leggendo le prime 6 cifre del lotto sul retro della merce. La raccomandazione di Esselunga è quello di presentare tempestivamente il prodotto alla cassa o nel caso di mancato accorgimento, richiedere la restituzione o sostituzione ritornando al punto vendita dove è avvenuto il prelievo.

Inoltre l’amministrazione generale di Esselunga ha anche istituito un numero verde : 270.379, grazie al quale è possibile ricevere informazioni utili sul rinvenimento del codice non raccomandabile o sulle procedure di reso o rimborso della cifra spesa per le salviette.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Covid-19, Esselunga lancia il pieno di offerte tech

In alternativa l’azienda raccomanda l’invito al ritorno presso il punto vendita di acquisto e comperare articoli in sostituzione anche senza la presenza dello scontrino.