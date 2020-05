Federica Nargi è la compagna di Alessandro Matri: la ragazza ha deciso di pubblicare un post commovente per l’addio al calcio del 35enne.

Alessandro Matri ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Il 35enne, praticamente a stagione in corso, ha appeso le scarpette al chiodo. “Qualche gol in più me lo aspettavo anche io, ma non ho rimpianti. Credo di aver realizzato i miei sogni“. L’attaccante chiude con 344 presenze e 92 gol a referto. Nella stagione con la maglia del Brescia, il bomber ex Juventus ha disputato appena 82 minuti complessivi.

Il toccante messaggio di Federica Nargi

Federica Nargi è una modella amatissima dagli italiani: il suo account Instagram vanta 3,8 milioni di follower. La romana ha conosciuto Matri nel 2009: la coppia ha avuto due figlie, Sofia nata nel settembre del 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019. Matri, lasciando il calcio giocato, avrà molto più tempo da dedicare alla famiglia. La Nargi, dal canto suo, ha deciso di postare un commovente messaggio sul suo account Instagram. “Hai deciso di chiudere uno dei capitoli più importanti della tua vita”: così inizia il tributo per il padre delle sue bambine. Nello spettacolare messaggio, Federica utilizza parole molto emozionanti. “Continuerai a dover affrontare nuove sfide e sono certa che le soddisfazioni saranno ancora tante”.

Matri, nella sua carriera, ha indossato le maglie del Milan, del Cagliari, della Juventus, della Fiorentina, Lazio, Sassuolo e Brescia.