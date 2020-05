Rosario Fiorello e l’allegria condivisa in famiglia: 60 anni per lui

Rosario Fiorello compie 60 anni tra sorrisi e simpatie condivise con il suo nucleo familiare. “Non riesco ad invecchiare…”



Lo showmen nativo di Catania, Rosario Fiorello, famoso per la sua simpatia sugli schermi televisivi, ha sempre fatto accademia di vita tra gli appassionati insegnando a tutti ad affrontarla con il sorriso sulle labbra. La sua leggerezza oggi 16 Maggio sembra abbia contagiato anche la sua famiglia.

Rosario Fiorello compie 60 anni, un’età che suggerisce una fase di discendenza delle sue qualità da conduttore. Ma per Fiorello non sfiora neppure l’idea di vedersi invecchiato di fronte allo specchio di casa. “Purtroppo non ci riesco” – diceva tre anni fa in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Le primavere son tante, ma in questo caso mai più azzeccato fu il motto: il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Il valore della famiglia dietro alla simpatia di Fiorello

In questo giorno speciale lo showmen siculo, considerato il periodo di magra condivisione con il pubblico telespettatore per ovvi motivi è riuscito comunque a contagiare il suo nucleo familiare. La figlia si considera fortunata ad avere una figura di riferimento come Rosario Fiorello all’interno della casa. “Anche quando papà si arrabbia, riesce a strappare sempre un sorriso” – commentavano moglie e figlia. Ma l’effervescenza del suo carattere risuona in maniera naturale per Fiorello quando sfoggia le sue battute che lo hanno reso famoso davanti agli schermi.

L’eterno Peter Pan più amato della televisione italiana aveva iniziato la sua carriera turistica all’interno dei villaggi Valtur. Poi la sua abilità nel farsi spazio tra radio e spettacoli in tv lo hanno portato sul palcoscenico delle grandi occasioni, come l’apparizione sul teatro del Festival di Sanremo 2020 condotto in primo piano con Amadeus.

Ma dietro al feeling con la simpatia e la spontaneità di Fiorello c’è una grande donna. Il suo nome è Susanna Biondo, la moglie dello showman, protagonista del suo rilancio televisivo nel periodo in cui Fiorello rischiava di bruciare la sua nobile carriera.

“Se oggi sono quello per cui mi conoscete è perchè sono riuscito a bilanciare la realtà professionale e quella familiare. E il mio grazie va a donna che amo tanto, Susanna” – conclude Fiorello a Vanity Fair.