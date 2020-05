Non ci sta Silvia Provvedi incinta ad essere insultata per via del suo pancione. La cantante emiliana replica con durezza agli haters: “La lezione che meritate”.

Storie di ordinario degrado social. La cantante ed influencer Silvia Provvedi, incinta ed ormai in stato di gravidanza avanzato, come si può evincere dal suo bel pancione, ha ricevuto offese ed insulti della peggiore specie sul suo profilo Instagram. Ed i messaggi denigratori del tutto gratuiti ricevuti l’hanno portata a sbottare ed a reagire con altrettanta veemenza.

“Che la vergogna vi aiuti a curare le vostre malsane patologie”, scrive la 26enne cantante originaria, come la sua gemella Giulia, di Modena. Entrambe hanno spesso intrattenuto i loro followers sul canale Instagram condiviso de ‘Le Donatella’, il gruppo musicale cui danno vita. Spesso le immagini mostrate le ritraevano in situazioni però a detta di tanti utenti, davvero al limite della decenza. Alcuni le hanno anche definite volgari, giudicando di cattivo gusto quella loro tendenza a spogliarsi più del dovuto. Ma non sono mai mancati anche i complimenti.

Silvia Provvedi incinta, lei replica con fermezza alle offese

Complimenti che Silvia Provvedi incinta ha ricevuto per il suo esibire il pancione e che presto la porteranno a dare alla luce una bella bambina da regalare al suo compagno, Giorgio De Stefano. Peccati che i brutti insulti ricevuti abbiano rovinato un bel momento rappresentato da un suo post. Qualcuno scrive a Silvia Provvedi incinta: “Se ora tu facessi un film a luci rosse entreresti nella categoria pregnant, approfittane”. Da qui è partito un botta e risposta con la stessa Silvia, che poi ha replicato attraverso una diretta Instagram.

“Dato che non è il primo e non sarà l’ultimo a scrivere schifezze di questo genere, ho deciso che da oggi vi pubblicherò tutti, con la speranza che la vergogna possa aiutare a curare le vostre malsane patologie”. Una reazione che ha suscitato il plauso della parte sana della sua fanbase.

