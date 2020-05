Alessandro Del Piero ricoverato d’urgenza in ospedale – FOTO

Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus e campione del Mondo 2006 con la maglia della nazionale , è in ospedale ricoverato.

Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus e Campione del Mondo con la nazionale in Germania nel 2006, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una colica renale.

L’ex attaccante di Padova e Juventus, ha subito postato su Instagram una foto che lo ritrae nel nosocomio e tra i suoi follower c’è stata grande preoccupazione . Lui ha scritto: «Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male».

Alessandro Del Piero, ora commentatore televisivo che ha chiuso la sua lunghissima e gloriosa carriera in Australia, proprio due giorni fa aveva messo un post per omaggiare la Nazionale che compiva gli anni: Buon compleanno @azzurri !

È stato un onore e un orgoglio indossare questa maglia.

Il modo più bello di dimostrare tutto il mio amore per l’Italia e per quello che rappresenta la nazionale: Berlino 2006. Uniti, insieme sul tetto del mondo.

#Nazionale110🇮🇹 #VivoAzzurro #ADP10