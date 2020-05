Ambra Angiolini, una vita e due figli insieme a Francesco Renga. L’attrice è stata ospite del salottino di Silvia Toffanin a Verissimo. Ha parlato di lui e non solo..

Ambra Angiolini sempre bella , sorridente e raggiante, nella giornata di ieri è stata ospite nel salottino di Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin. Sono puntate registrate e che anche questa settimana la moglie di PierSilvio Berlusconi ha mandato in onda una serie di interviste realizzate in precedenza. Anche il programma, che da una vita va in onda al sabato pomeriggio, è dovuto arrendersi al Covid-19.

Come al solito, ad Ambra, sono state fatte domande sulla sua precedente relazione con Francesco Renga. Suo storico uomo, con il quale ha avuto due figli. Ha parlato della loro storia, che ha fatto sognare migliaia di italiani: “E’ una relazione bellissima e mi rendo conto che ho fatto tante cose anche errate delle volte, però è un percorso inquietante e bellissimo”.

Ed il rapporto con il tuo papà?: “Il mio papà era inquietante con i miei ragazzi, non voleva mai vederci con una persone del sesso opposto e quindi per molto tempo siamo state inavvicinabili, era molto geloso poi si è lasciata andare. La prima volta che ho portato un uomo a casa era Francesco ed ero già incinta di quattro mesi”.

“Non era sicuro, è un uomo. Punto”

Poil’ex di Non è la Rai, torna su Francesco Renga e non ci va giù piano: “E’ stato giusto continuare a vivere vicini, siamo riusciti a trovare la serenità anche se il primo momento è stato duro. Lui mi fa ancora divertire, e poi all’inizio lui mi ha anche chiesto se stessimo facendo la cosa giusta” “Non era sicuro?” continua la presentatrice di Verissimo, “non è che non era sicuro, è un uomo punto. Perchè chiudere le porte quando si possono accostare, gli voglio bene è un padre bravissimo però questa è la verità” chiosa in questi termini Ambra Angiolini.

La reazione del figlio di Ambra alla separazione da Renga

La separazione e la reazione dei suoi figli : “Mio figlio Leonardo ci ha detto: non vi dovete obbligare ad essere felici”.

Intanto la donna, nei giorni scorsi, su Instragram ha postato un ‘immagine in riferimento al triste momento che stiamo vivendo tutti. Un messaggio molto positivo e di speranza

“Buongiorno mascherine! Oggi si lavora e con un po’ di prima CoronaV ed un po’ di dopo CoronaV, si cerca un modo per tornare a fare. Tutto chiaro?” Insomma, il sorriso di Ambra può darci solo tanta voglia di vivere e di….stare “Allegri”