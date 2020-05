Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri la coppia che…non scoppia nonostante la lontananza

L’inedita coppia Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, nonostante la lontananza non sembra scalfirsi, anzi nuove prospettive bollono in pentola

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri fanno ormai coppia fissa davanti agli occhi degli appassionati di Gossip. Oggi a Verissimo su Canale 5, il programma condotto da Silvia Toffanin vedrà come ospite l’attrice, conduttrice televisiva che si racconterà alm pubblico annunciando un ventaglio di novità. La coppia funziona alla perfezione dal lontano 2017 ma mai era capitato finora di vedersi costretti a trovare così distanti l’uno dall’altro.

L’ex allenatore di Juventus e Milan attualmente è in compagnia della sua famiglia e del figlio, inchiodato tra le mura di casa, senza poter frequentare la sua fidanzata. Qualche videochiamata, ma più vocali per il famoso coach toscano.

Ma la lontananza forzata dal periodo di pandemia non sembra aver determinato rotture tra i due. Il punto di rafforzamento del loro rapporto è la maturità nel capire a chi rivolgere l’importanza nei momenti più delicati. I figli avuti dai rispettivi ex consorti dominano incontrastanti la scena in queste circostanze.

Ambra Angiolini annuncia novità nel suo rapporto

In queste ore Ambra Angiolini, costretta a rinunciare all’amore platonico con Massimiliano Allegri ha voluto lanciare un messaggio dal sapore particolare in previsione futura. Un anello brillante e pregiato in questi giorni arrivato nella cassetta postale del tecnico livornese, lascia presagire una programmazione con i fiocchi per la coppia quando tutto sarà finito.

Attualmente Ambra si trova nella sua abitazione principale a Brescia in compagnia dei figli avuti dall’ex Francesco Renga. In questi mesi l’attrice ha pensato a loro ma anche alle persone più bisognose, colpite dal Covid-19, mettendo in piedi una fondazione d’emergenza sanitaria. L’attrice ha collaborato a questa iniziativa con la mediazione dell’ex Renga, segno che tra i due nonostante la rottura, scorre buon sangue e rispetto. La Fondazione si chiama “Sostieni Brescia” e prevede la raccolta di 2 milioni di euro da devolvere alle famiglie colpite dalla pandemia.

Con l’inizio della “nuova vita” però anche per Ambra è tempo di assaporare nuovi progetti di vita con il suo Max. Secondo l’indiscrezione dei media, bolle in pentola qualcosa di speciale tra i due nel prossimo futuro. Sembra che i due abbiano programmato di ritagliarsi un lungo periodo insieme quando tutto sarà finito, convolando a nozze.