Barbara D’Urso: biografia, carriera, vita privata e figli della conduttrice più amata della Mediaset

Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela D’Urso, è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Ha debuttato a soli 20 anni nel programma “Goal” e successivamente ha condotto tantissimi programmi, venendo apprezzata anche per le sue doti da attrice.

La vita privata di Barbara D’Urso, conduttrice della Mediaset

Nata a Napoli il 6 maggio del 1957, il padre di origini lucane e la madre calabresi. Un’infanzia difficile e segnata dal lutto della perdita della mamma quando aveva solo 11 anni. Molto legata alla famiglia, ha cinque fratelli. A soli 19 anni va a vivere a Milano per provare a sfondare nel mondo della moda ma non ci riesce a causa della sua statura. Poi arriva il programma Goal e cambia il nome in Barbara, poiché il suo nome è troppo legato alle sue origini. Ha avuto molti amori nella sua vita ma con il produttore cinematografico Mauro Berardi han avuto due figli: Giammauro ed Emanuele. Nel ’93 termina la relazione e poi conosce Michele Carfora, da cui divorzia 6 anni dopo.

Dagli anni 2000 è iniziata ad essere sempre più presente e nel 2003 era al timone del Grande Fratello. Arriva poi Pomeriggio Cinque e Domenica Cinque, diventata poi Domenica Live. Nel 2017 torna a condurre Grande Fratello e dal 2019 Live Non è la D’Urso.

Barbara fa tutti i giorni Pilates e danza. Sul web è seguita da 2,6 milioni di fans. Il figlio Giammauro è molto riservato. Non fuma e segue una sana alimentazione. Pare che non scorra buon sangue con la Panicucci.

