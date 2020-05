Barbara D’Urso e il Covid -19, l’annuncio clamoroso “Devo chiudere i programmi”

Clamoroso quello che sta succedendo a Mediaset. L’azienda storica dei Berlusconi, ha annunciato la chiusura anticipata alcuni programmi e nel calderone ci sono anche quelli condotti da Barbara D’Urso.

Sono stati tanti i programmi Mediaset a chiudere per colpa del Coronavirus. Anche per loro parecchie restrizioni: nessuna persona del pubblico in studio, metro di distanza, mascherine. Altri addirittura sono stati cancellati per via del Format .

Pare anche che sia stato chiuso un programma di Barbara D’Urso ed è stata lei stessa ad annunciarlo: “Qui a Mediaset accadono le cose day by day. Noi viviamo così”.

Non solo uno forse, per Barbara D’Urso ed è stata lei stessa ad annunciarlo attraverso i suoi canali social.

Sospeso anche Live non è la D’Urso

Tempi duri dunque anche per la regina dei programmi Mediaset, Barbara D’Urso. A Marzo, nella fase più dolorosa per l’Italia di questa pandemia, era stato sospeso Domenica Live, il programma domenicale, ricco sempre di ospiti che a queste condizioni non aveva senso di esistere. Pomeriggio Cinque invece chiuderà a fine maggio mentre Live non è la D’Urso, programma che va in onda di domenica sera, anticiperà la chiusura al 24 maggio, prima dell’edizione 2019 ed è stata lei stessa ad annunciarlo: “Il programma andrà avanti fino al 24 maggio: una chiusura anticipata rispetto all’edizione 2019 che andò in onda con l’ultima puntata il 19 giugno“.

Barbara D’Urso, il messaggio contro l’omofobia

Oggi è il 17 maggio e anche Barbara D’Urso, attraverso il suo profilo Instagram , ha voluto lanciare un messaggio contro l’Omofobia: L’amore vince sempre contro l’odio❤️🌈#loveislove #17maggio #IDAHOBIT #stopomofobia #colcuore❤️

Ritornando al discorso sui programmi la D’Urso ha poi voluto chiosare menzionando l’azienda che l’ha sempre trattata come una figlia: “La vita è questa…è fatta di diversi momenti. Per attivare questa velocità ci vuole mestiere. Io faccio questo da tanti anni, 43 anni per la precisione. Ho fatto tanto teatro e per questo sei capace di cambiare personaggi. Mi metto nei panni di chi sta a casa”.

Insomma , di necessità virtù e anche Barbara D’Urso si è dovuta piegare a questo momento molto difficile per tutti gli italiani