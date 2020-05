Carlo Verdelli, chi è: biografia, carriera e vita privata del giornalista

View this post on Instagram

In uno dei momenti più difficili per il Paese, in redazione è arrivata una notizia che speravamo di non ricevere. Il nostro direttore, #CarloVerdelli, da sabato scorso è stato messo sotto scorta. Il dispositivo di protezione è stato deciso dal #Viminale a seguito delle reiterate minacce ricevute nel corso degli ultimi due mesi, tali da rappresentare un pericolo grave e attuale per la sua incolumità. Una misura, la tutela disposta dallo Stato, che riporta agli anni più bui del terrorismo. Tante le dimsotrazioni di solidarietà arrivate al direttore di #Repubblica. Il presidente del Consiglio, #GiuseppeConte, ha chiamato Verdelli per testimoniare la "vicinanza e solidarietà" del governo. Il segretario dem, #NicolaZingaretti, manda "un grande abbraccio" al direttore e alla redazione di Repubblica. "Mai come in questo momento è chiaro quanto l'informazione sia il pilastro della democrazia. Un patrimonio che difendiamo e difenderemo", ha scritto. La presidente dell'#Anpi, Carla Nespolo, dice: "Ancora una volta, oggi come 75 anni fa, la violenza e il fascismo non passeranno".