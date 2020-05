Diletta Leotta, brutto incidente in allenamento, la FOTO riportata sui social

Diletta Leotta è una delle conduttrici più amate dei social. Con i suoi capelli biondi e le sue forme mozzafiato ha conquistato e continua a conquistare sempre più followers. In particolar modo nel periodo della quarantena ha fatto molto compagnia ai suoi amati fans che erano annoiati e si sono intrattenuti con le sue storie su Instagram.

Diletta Leotta si fa male durante il suo allenamento quotidiano

Purtroppo, però, la giornalista ha avuto un piccolo infortunio. Stava correndo al parco nei pressi del Castello Sforzesco di Milano e ha avuto un piccolo incidente. Grande appassionata di fitness, segue una dieta rigorosa e salutare, e ogni giorno si mantiene in forma allenandosi. Non avevamo dubbi considerando il fisico prorompente che ogni giorno vediamo sui suoi social. Le palestre però sono chiuse per l’emergenza del covid 19 e quindi ha mostrato ai suoi followers gli intensi allenamenti che ha fatto a casa, la maggior parte diretti dal suo fidanzato. Quella con Daniele Scardina sembra una storia seria e che diventa ogni giorno più importante. Proprio insieme a lui è andata a correre al parco ed è caduta, sbucciandosi il ginocchio.

Dunque per oggi il suo allenamento sembra essere finito: sicuramente, da domani, la vedremo tornare ad allenarsi come sempre. Ora che i parchi sono di nuovo aperti e correre e passeggiare è consentito, con le dovute cautele è possibile passare qualche ora fuori per godersi un po’ di aria o un po’ di sole, o per allenarsi all’aperto come fa lei.