Enrico Brignano: biografia, carriera e vita privata del comico più amato d’Italia

Il nome di Enrico Brignano è legato al mondo della televisione e cinematografico comico. Nasce a Roma il 18 maggio 1966 sotto il segno del Toro, nel quartiere di Dragona, ma è di origini siciliane ed abruzzesi. Ha cominciato negli anni 90 dopo essersi iscritto all’Accademia per giovani comici di Gigi Proietti. Ha partecipato poi in qualità di comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La Sai L’Ultima?, in onda su canale 5.

Enrico Brignano, vita privata e carriera dell’attore comico

Negli anni seguenti ha continuato a farsi strada. Nel 1992 ospite nella prima edizione del programma televisivo Scherzi a Parte condotto da Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Proprio da lì ha cominciato a farsi conoscere. Il suo volto comincia ad essere conosciuto in Un Medico In Famiglia, che gli offre maggiore visibilità. Lì interpreta Giacinto dal 1998 al 2000. Nel 2000 arriva il successo come regista: gira il suo primo film che lo vede come protagonista. Dal 2007 al 2011 fa parte del cast dei comici di Zelig. Poi nel 2012 arriva nei Cesaroni 5, nello stesso periodo conduce Le Iene. Ha anche ricoperto il ruolo di giudice di Amici di Maria De Filippi.

