Fabio Fazio: biografia, carriera, vita privata e figli di uno dei conduttori italiani più amati e seguiti.

Fabio Fazio è uno dei conduttori italiani più amati della nostra televisione. Nella sua grandissima carriera ha condotto il festival di Sanremo in ben 4 edizioni mentre il suo storico programma, ‘Che tempo che fa’, va in onda dal 2003.

La vita privata di Fabio Fazio, conduttore di ‘Che tempo che fa’

Nato a Savona il 30 novembre 1964, il padre di origini ligure mentre la madre è nata in Etiopia da genitori calabresi. Fabio ha sempre avuto una personalità particolare: preferisce restare lontano dai riflettori ed è noto per la sua calma. Ha sposato Gioia Selis nel 1994: la coppia ha avuto due bambini, Michele nato nel 2004 e Caterina nata nel 2009. Ha raggiunto la notorietà conducendo ‘Quelli del Calcio’ ed e poi approdato nel 2003 a ‘Che tempo che fa’. Nella sua straordinaria carriera, Fazio ha presentato il festival di Sanremo in ben 4 edizioni: quella del 1999 e 2000 restano sicuramente nei cuori di tantissime persone, raggiungendo ascolti record e riscontri positivi. E’ tornato sul palco dell’Ariston nel 2013, accompagnato dalla grande Luciana Littizzetto, e la sua edizione ebbe un enorme successo paragonata a quelle precedenti. I due hanno ‘guidato’ il Festival della musica italiana anche nel 2014.

Fabio Fazio ha una casa a Celle Ligure molto bella con piscina mentre si reca spesso a Varazze per per le vacanze. Secondo alcuni articoli del 2017, il conduttore potrebbe avere delle dimore anche a Parigi e a Milano.