Francesca Cipriani non delude mai e infiamma i social con uno scatto bollente: i suoi ‘seguaci’ ammirano la sua sensualità.

Francesca Cipriani ha acquisito notorietà partecipando nel 2006 al reality del Grande Fratello. Nel 2010, invece, ha vinto con Federico Bianco ‘La pupa e il secchione – Il ritorno‘. La ragazza è molto seguita sui social: il suo account Instagram vanta 1 milione di follower. La trentacinquenne ama condividere con i suoi fan foto alquanto bollenti.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, brutto incidente in allenamento, la FOTO riportata sui social

Instagram, lo scatto bollente di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ama condividere con i suoi fan scatti bollenti per mettere in risalto tutta la sua sensualità. La nativa di Popoli lascia sempre poco spazio all’immaginazione. In una delle ultime immagini pubblicate sui social, Francesca evidenzia un aspetto del suo corpo distesa in un campo di fiori. “La cosa che ho apprezzato di questo periodo è che tutti abbiamo iniziato a dare la giusta importanza alle piccole cose che troppo spesso davamo per scontate”: questo il messaggio che accompagna lo scatto bollente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Naike Rivelli, il web attacca il video troppo bollente: “Sei volgare” – VIDEO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Alcuni utenti hanno commentato in modo positivo gli scatti della Cipriani: tantissimi complimenti ed elogi da parte del pubblico del web.