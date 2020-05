La mappa regione per regione dell’epidemia: dati aggiornati al 17 maggio

Nel pomeriggio pubblicati dalla Protezione Civile il bollettino e la mappa regione per regione relativi all’epidemia da coronavirus in Italia.

Domani scatterà la Fase 2 bis con nuovi allentamenti delle misure di contenimento imposte dal Governo dopo la diffusione del coronavirus nel nostro Paese. A 24 ore dalle nuove disposizioni, arrivano nuovi segnali positivi dal bollettino della Protezione Civile che evidenziano nuovi decrementi. Stando a questi dati, sono calano ancora i positivi attuali che scendono sotto la soglia dei 70mila, mentre parallelamente salgono i guariti, ad oggi oltre 125mila. Purtroppo si sono registrati nuovi 145 decessi, incremento significativo ma che rimane molto più basso da quelli registrati quotidianamente nel pieno dell’emergenza delle scorse settimane.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: il bilancio al 17 maggio, attualmente positivi sotto la soglia dei 70mila

Il nuovo bollettino della Protezione Civile diffuso nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, evidenzia nuovi cali che fanno ben sperare per l’inizio della cosiddetta Fase 2 bis che scatta domani. Alla vigilia della nuova fase dell’emergenza, stando ai dati i soggetti attualmente positivi sono 68.351, 1.836 in meno di ieri. I casi complessivi sono saliti, invece, a 225.435, con un incremento di 675. I pazienti le cui condizioni hanno richiesto un ricovero in terapia intensiva sono scesi a 762, 13 unità in meno rispetto all’ultimo bollettino.

Per quanto riguarda i guariti, i dati evidenziano un nuovo significativo incremento (+2.366) che hanno portato il bilancio complessivo a 125.176, ossia oltre la metà dei soggetti risultati positivi al tampone per il Covid-19. Infine i decessi raggiungono i 31.908 con 145 morti registrati nelle ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, domenica 17 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 84.844 – 15.519 – 41.895;

– Piemonte – 29.547 – 3.612 – 15.696;

– Emilia Romagna – 27.232 – 3.973 – 17.603;

– Veneto – 18.941 – 1.794 – 13.106;

– Toscana – 9.948 – 984 – 6.162;

– Liguria – 9.159 – 1.355 – 5.348;

– Lazio – 7.446 – 622 – 2.914;

– Marche – 6.667– 984 – 3.118;

– Campania – 4.684 – 396 – 2.592;

– Puglia – 4.379 – 470 – 1.892;

– Trento – 4.338 – 453 – 3.584;

– Sicilia – 3.388 – 267 – 1.566;

– Friuli Venezia Giulia – 3.191 – 319 – 2.218;

– Abruzzo – 3.186 – 385 – 1.379;

– Bolzano – 2.581 – 290 – 1.977;

– Umbria – 1.424 – 73 – 1.273;

– Sardegna – 1.353 – 125 – 823;

– Valle d’Aosta – 1.173 – 143– 962;

– Calabria – 1.151 – 95 – 634;

– Molise – 411 – 22 – 173;

– Basilicata – 392 – 27 –261.

Confrontando la mappa odierna con quella pubblicata ieri, si evince che non sono stati registrati nuovi decessi a Bolzano e Trento, in Friuli Venezia Giulia, Campania, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Nessun nuovo caso di contagio in Valle d’Aosta e Calabria.

