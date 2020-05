L’effetto delle noci: a chi potrebbe nuocere

Le noci della categoria “frutta secca” sono idonee a qualsiasi dieta, ma attenzione alle conseguenze per gli intolleranti

Le noci sono un alimento speciale nella classificazione della frutta secca. L’alimento naturale e spontaneo è tra i più apprezzati sulle tavole degli italiani. La si potrebbe accompagnare con un bicchiere di vino rosso e aumentare i numerosi benefici che già di per sè contiene.

La noce si presta all’ottima versatilità e all’utilizzo costante durante qualsiasi pasto. Può essere ingerita durante la fase dell’aperitivo con l’accompagnamento di qualche pezzettino di formaggio. Ma può rappresentare la base speziale nella preparazione degli alimenti.

I benefici che può apportare all’organismo umano sono molteplici perchè rivitalizzano il metabolismo umano per la ricca dose di sali minerali e il complesso vitaminico che contengono.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> La dieta post-quarantena: i consigli dell’esperto

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I benefici delle noci e chi dovrebbe evitarle

Il seme della noce contiene un quantitativo di acidi grassi e antiossidanti che aiutano ad abbassare il livello del colesterolo nel sangue. Apportano benefici al cervello, riducendo il tasso di mortalità relativa ad ictus e infarti di ogni natura.

Le noci inoltre possono eseere utilizzate anche per scopi terapeutici ottimi per la realizzazzione di cosmetici che prevengono la caduta dei capelli e l’invechiamento precoce della cute.

Di contro ai benefici più significativi durante il consumo, le noci possono rappresentare una fonte di disturbo per determinate categorie di persone. Tra queste, chi è affetto da patologie allergiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Dimagrire in quarantena: trucco super efficace della pasta fresca

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Come per ogni alimento è sconsigliato un abuso e un’elevata frequenza di consumo. Questo per prevenire qualsiasi tipo di rischio che va a compromettere la nostra salute come l’aumento del peso.