Romina Power in lacrime: la figlia spiazza tutti per la festa della mamma

Romina Power in lacrime: sorpresa inaspettata per la festa della mamma. Infatti, mentre era ospite in collegamento a Domenica In, è successo qualcosa

Romina Power è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Il suo amore con Al Bano è stata una favola che ha fatto sognare il mondo: purtroppo però la favola si è trasformata in un incubo. I due si sono sposati, hanno avuto figli e la primogenita Ylenia è tragicamente scomparsa nel nulla.

Romina Power e la sorpresa da sua figlia Cristel

Questo ha visto la fine del suo matrimonio con Al Bano. Mentre il cantante pugliese si è rassegnato in pochi anni alla morte della figlia, Romina ha continuato a credere che da qualche parte fosse ancora viva. Così come oggi. Non è facile per lei festeggiare la festa della mamma sapendo di non avere tutti i suoi pulcini con lei, ma i figli si impegnano comunque per rendere speciale quel giorno.

Durante una puntata di Domenica In, in cui Romina era in collegamento, è arrivata una sorpresa speciale dalla figlia Cristel. «Più che auguri, il giorno della festa della mamma bisognerebbe dire grazie. Non è scontato dirlo e mi reputo fortunata nel poterlo fare. Grazie per avermi messo al mondo e per avermelo mostrato coi tuoi occhi”.

Romina si è molto commossa per la dedica della figlia Cristel e l’ha ringraziata molto. Non è stato facile superare la perdita di un figlio ma si reputa molto speciale perché quelli che ha la fanno sentire una Regina.

