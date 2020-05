Vaccino covid-19, il triste annuncio del Premier inglese Johnson

Per il Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson il vaccino contro il coronavirus potrebbe non vedere mai la luce.

Boris Johnson, primo Ministro Inglese ha rilasciato dichiarazioni alquanto drammatiche in merito al vaccino contro il Covid-19. Il noto politico, riporta la redazione di Tgcom24, avrebbe dichiarato che, probabilmente, non verrà mai scoperto pertanto è necessario scovare nuovi modi per contenere il virus.

Il Governo britannico, per tale ragione, ha deciso di stanziare 93mln di sterline in favore della ricerca.

