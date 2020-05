Alessia Marcuzzi e il suo didietro leopardato -FOTO

Alessia Marcuzzi sempre più sexy. Fa impazzire proprio tutti. Rudy Zerbi: “Peccato il muro un po’ scrostato, se hai bisogno vengo a dare una mano”

Alessia Marcuzzi ancora una volta stupisce il web. Con il suo fondoschiena leopardato, stile Elettra Lamborghini, presenta su Instagram la sua nuova collezione di borse targate La Pinella. La donna è così sensuale, hard, sexy e conquista proprio tutti, anche i suoi colleghi. Rudy Zerbi se ne esce con un commento: “Peccato il muro un po’ scrostato, se hai bisogno vengo a dare una mano”.

Alessia Marcuzzi 47 anni di pura sensualità

Tutti la conosciamo con il suo sorriso spontaneo, super vivace e energica in tutto quello che fa. Non appare mai volgare, gli outfit che indossa nelle sue trasmissioni diventano pazzeschi e personalizzati. Eppure anche lei ha un lato sensuale e lo ha sfoggiato proprio su Instagram con una foto davvero sexy. Top nero, pantaloni leopardati e tacchi a spillo. Che dire una vera bomba.

Giorni fa la conduttrice televisiva aveva postato una foto in costume. Anche lì non sono mancati commenti da parte dei follower che la seguono in tutto. “Alessia non ce n’è per nessuno sei la numero uno”, “Semplicemente bellissima e affascinante”. La bella bionda all’età di 47 anni riesce ancora a stupire con la sua bellezza naturale.

