Anna Tatangelo, la bella cantante ciociara, ama sempre incantare i suoi follower con foto bollenti che mostrano tutta la sua bellezza.

Nessuna didascalia ..😂Semplicemente buona domenica ☀️☺️💋 Gepostet von Anna Tatangelo am Sonntag, 17. Mai 2020

Anna Tatangelo, sta vivendo una quarantena molto particolare. Dopo il suo secondo addio definitivo (?) a Gigi D’Alessio, passa le giornate con il suo piccolo e nel frattempo lavora anche a nuovi progetti musicali. TRa una cosa e l’altra ama anche mostrare tutta la sua bellezza e le sue forme.

Anna Tatangelo e il rapporto con i suoi fan

E’ sempre bella ed in forma Anna Tatangelo. Bellezza mediterranea e una voce stupenda. Le mancano i suoi concerti, il suo pubblico. Lei ha un rapporto viscerale con i suoi fan e il covid-19 ha punito anche lei, il suo modo di essere. Gigi D’Alessio pare essere un ricordo. Ci hanno provato, ma è finita e non si sa se il sogno tornerĂ .

Festeggiati su Instagram 1.600.000 Follower

Ama usare spesso i social Anna Tatangelo. Proprio la settimana scorsa ha festeggiato 1.600.000 follower su Instagram con una foto al limite dell’infarto. Ma quella che ha risvegliato il popolo maschile del web da questa quarantena è un’immagine di lei al computer, corredata da questa frase : “Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile. Ancora un po’ di pazienza…😉 Io nel frattempo ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi 💣…Sta per partire un nuovo viaggio… e manca davvero poco all’uscita del primo singolo!”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>La sensuale Miriam Leone dà spettacolo sui social – FOTO

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo: “O famo strano” il VIDEO diventa virale

Insomma, Anna Tatangelo, bella e brava. Ama farsi ammirare e fa bene, visto che è sempre cosi in forma e sembra che per lei gli anni non passano mai. E il cuore? di chi sarà ? Al momento pare sia in una fase detox da uomini. Solo il suo piccolo e la sua musica nei suoi pensieri. Vedremo in futuro chi le farà battere ancora il cuore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.